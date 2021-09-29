حريق مستشفى العجوزة: النيابة تنتقل لمعاينة الحادث وتفرض كردونا أمنيا

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قبل قليل، من السيطرة على حريق مستشفى العجوزة، وذلك بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالحادث، وأخطرت الحماية المدنية التي دفعت بـ3 عربات إطفاء وسيارات تبريد، لضمان السيطرة على الحريق بشكل تام، ولم يسفر حريق مستشفى العجوزة عن وقوع إصابات بين المرضى أو خسائر في الأرواح.

حريق مستشفى العجوزة.. الحماية المدنية تحاصر النيران

البداية كانت بإخطار تلقته الحماية المدنية من نجدة الجيزة، حول نشوب حريق مستشفى العجوزة، وجرى الدفع بـ3 عربات إطفاء وعربات تبريد للسيطرة على الحريق، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مبان وغرف أخرى بالمستشفى، وجرت عمليات تبريد النيران لإحكام السيطرة عليها، ومنع نشوبها مجددا أو تصاعد الأدخنة.

النيابة تعاين حريق مستشفى العجوزة

وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان حريق مستشفى العجوزة، وأجرت عملية المعاينة، وأصدرت عدة قرارات منها انتداب المعمل الجنائي للمعاينة، وإعداد تقرير حول الحريق للوقوف على أسبابه، كما كلّفت المباحث الجنائية بإجراء تحرياتها الدقيقة حول الحادث، للوقوف على أسبابه، وكذا بيان وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.

فرض كردون أمني حول مكان حريق مستشفى العجوزة

وتواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها حول الحادث، للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، والتوصل لسبب اندلاع الحريق، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحريق، لحين انتهاء التحقيقات.

وقائع مشابهة لحريق مستشفى العجوزة

وشهدت محافظة الجيزة مؤخرا عدة حوادث حريق، كان أبرزها حريقا نشب في شركة كائنة في ذات العقار الذي تقيم به الفنانة ميرفت أمين، بالمهندسين، أما آخرها فكان أمس الثلاثاء، إذ نشب حريق داخل محطة وقود بالهرم، بعد سماع دوي انفجار ناتج عن «موجة ميكانيكية» صادرة من جهاز «كمبروسر هواء»، وأسفر الحادث عن إصابة عاملين بكدمات وكسور، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.