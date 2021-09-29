النيابة تنتقل لمعاينة حريق مستشفى العجوزة.. وتنتدب المعمل الجنائي

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى العجوزة، لمعاينة آثار الحريق الذي نشب في المستشفى، وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي، لإعداد تقرير حول الحريق، ومعرفة أسبابه، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ووصل ضباط من المعمل الجنائي إلى مكان الحريق، وباشروا إجراء معاينة لمكان الحريق.

بلاغ بالحريق

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق في مستشفى العجوزة، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 عربات إطفاء إلى مكان الحريق، حيث جرى عمل كردون، وجرت أعمال السيطرة على الحريق وإخماده، قبل أن يمتد إلى غرف المرضى، وجرت عمليات التبريد للتأكد من السيطرة على الحريق بشكل تام، ومنع تصاعد الأدخنة أو تجدده، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت القرارات المتقدمة.

تحريات المباحث

وأوضحت التحريات الأولية التي باشرتها أجهزة الأمن بالجيزة، أن حريقا نشب في أحد المباني بمستشفى العجوزة، وتلقت أجهزة الأمن بلاغا به، وجرى الدفع بعربات إطفاء تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، ولا تزال التحريات مستمرة، للكشف عن سبب الحريق، والوقوف على وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

الحماية المدنية

وتتلقى الإدارة العامة للحماية المدنية، عشرات البلاغات اليومية، حيث تدفع بأطقم الإطفاء المدربة، لانقاذ المواطنين والسيطرة على الحرائق قبل امتدادها لمبان مجاورة، أو وحدات سكنية.

ويُعد حريق العجوزة هو ثاني أشهر حريق خلال الأيام القليلة الماضية، بعد حريق في مقر شركة بالعقار الذي تقطن به الفنانة ميرفت أمين، حيث تمكنت من النجاة من النيران قبل أن تحاصرها وباقي الجيران، وأسفر الحريق عن وفاة عامل بالشركة، فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه.