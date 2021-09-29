النيابة الإدارية: «دولتنا تنفذ القانون وسنواجه أي تعديات بحسم»

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وجه، اليوم، بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل تحقيق الردع العام والخاص، واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة.

سمير: إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة بشأن التعدي على أراضي الدولة

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي تأكيدًا على إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال تلك المخالفات؛ بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها.

سمير: النيابة الإدارية وجهت في 2019 وجه بإحالة فورية لأي حالة فساد

وأوضح «سمير» أنه وفي شهر أغسطس 2019 قد صدر المنشور رقم 3 الخاص بالنيابة الإدارية يؤكد على إزالة التعديات التي تمس الأمن الاجتماعي أو الاقتصادي وكذا مكافحة الفساد المالي والإداري، ومتي تم إثبات ذلك ستحيل النيابة المتهمين للمحاكمة مباشرة.

وأكد أنه لا يجوز للمواطنين أن يقوموا بالبناء المخالف على أراضي الدولة في نفس الوقت التي تهتم فيه القيادة السياسية بإنجاز الكثير من المشروعات التنموية التي تحدث لمحطات المعالجة المائية والمشاريع العملاقة الخدمية الأخرى.

وأشار «سمير» إلى أنه كان من الضروري أن تضمن الدولة إنفاذ القانون وعدم المساس بحقوق الدولة وسيادتها، «الجزء الأكبر متعلق بسيادة القانون وإحساس المواطن بنفاذ القانون لأننا في دولة قانون، والمواطن لو صدر ضده مخالفة سيقلل ذلك من سلوك الجريمة مستقبلا، وهيقر في وجدانه إن دولته هي دولة لإنفاذ القانون».

وتابع: «القانون يتم تطبيقه على الكبير والصغير، وهنعمل حصر على القضايا اللي حققت فيها النيابة العامة حول التعديات، طلعنا إحصائية من فترة، ومعه نهاية العام الجاري هيكون فيه إحصائية شاملة لكافة الأنواع الخاصة بالمخالفات باعتبارها أحدى أولويات الدولة خلال الفترة الحالية».

واختتم: «بنكافح الفساد، وبنتابع منظومة التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزه لمواطن، ومع الاحصائية السنوية هنطلع نسبة الإنجاز اللي هتكون مرتفعه جدا بخصوص التعديات على أراضي الدولة».