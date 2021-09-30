«الري»: حملات ضخمة لتسريع معدلات إزالة التعديات بأعلى درجة ممكنة

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه خلال الـ6 أشهر المقبلة سيجرى التعامل مع التعديات بحسم وسرعة، للتخلص من أي تعديات بشكل نهائي، والوصول بنهر النيل خال من أي تعديات على الإطلاق، وذلك من خلال تكثيف حملات إزالة التعديات.

الري: «التعديات القديمة هتتراجع لحد ما نوصل لصفر من التعديات»

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أنه وبالنسبة للمخالفين وغيرهم عندما يجدوا الردع فيمن سبقوهم ستتراجع نسبة التعديات القائمة إذ يجرى إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، «التعديات القديمة هتتراجع لحد ما نوصل لصفر من التعديات».

«الري»: إزالة التعديات بشكل يومي في مختلف محافظات

وأوضح أن الوزارة تقوم بإزالة التعديات بشكل يومي في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى وجود حملات ضخمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تسريع معدلات الإزالات بأعلى درجة ممكنة في غضون 6 أشهر، وأهمهم مدينة رشيد، «إحنا شايلين تركه كبيرة من التعديات والمخالفات والأخطاء لـ50 سنة فاتت وبنحاول نصلح أخطاء كثيرة».

وأكد أن التعديات على نهر النيل موجودة في كل المحافظات، أبرزها فرع رشيد إذ انخفصت سعته من 80 مليون متر مكعب يوميًا إلى 30 مليون متر مكعب، بسبب ردم شاطئ النيل من قبل المواطنين للبناء، الأمر الذي يجرى التعامل معه بحسم خلال الفترات المقبلة، متابعا: «فيه حصر وتأكيد لجميع البيانات، ويجرى مع كل الجهات المعنية، حيث البدء خلال أيام قليلة في إزالة لكل أشكال التعديات الموجودة».