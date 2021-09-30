تعرف على أسعار «توسان 2022»: الأوفر برايس يقلب الموازين

خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، بعد طرحها بالسوق المحلي، بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب تحت مسمى ظاهرة «الأوفر برايس»؛ ومن ضمن القائمة سيارة «هيونداي توسان موديل 2022» التي سجلت ارتفاعا في أسعارها بشكل غير رسمي بقيمة تراوحت ما بين 30 ألفًا وحتى 50 ألف جنيه، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للعلامة التجارية في مصر.

ترصد الوطن قائمة أسعار سيارة «هيونداي توسان موديل 2022» بعد الزيادة الأخيرة، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

- الفئة الأولى بسعر 490 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 520 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 575 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 625 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 665 ألف جنيه.

القوة والأداء أهم مميزات هيونداي توسان موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/ متر، متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9 ثوان.

- تستهلك السيارة متوسط 6 لترات لقطع مسافة 100 كم.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4500 ملم الطول، 1865 ملم العرض، 1651 ملم الارتفاع، 2680 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 503 لتر.

التجهيزات ووسائل الأمان

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسادة هوائية، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكترونى، حساسات أمامية وخلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، النظام الذكى لركن السيارة، جنوط رياضية قياس 17 و18 و19 بوصة».