الاحتفال بعيد مترجم الكتاب المقدس.. والمركز القومي للترجمة: تخفيض 70%

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، باليوم العالمي للترجمة والذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام وهو عيد القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس، وبسبب هذه المناسبة قدم المركز خصم 70% على مجموعة من الإصدارات.

وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يُقصد باليوم الدولي للترجمة فرصة للإشادة بعمل المتخصصين في اللغة، الذين يلعبون دورًا مهمًا في التقريب بين الدول، وتسهيل الحوار والتفاهم والتعاون، والمساهمة في التنمية وتعزيز السلام والأمن العالميين، مؤكدة أن الترجمة أمر لا غنى عنه للحفاظ على الوضوح والمناخ الإيجابي والإنتاجية في الخطاب العام الدولي والتواصل بين الأشخاص.

وأشار البيان: في 24 مايو 2017، اعتمدت الجمعية العامة القرار 71/288 بشأن دور المتخصصين في اللغة في ربط الدول وتعزيز السلام والتفاهم والتنمية، وأعلنت يوم 30 سبتمبر يومًا دوليًا للترجمة.

سبب اختيار 30 سبتمبر يوما دوليا للترجمة:

30 سبتمبر يتم الاحتفال بعيد القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس، الذي يعتبر شفيع المترجمين، حيث كان القديس جيروم كاهنًا من شمال شرق إيطاليا، وهو معروف في الغالب بمحاولته ترجمة معظم الكتاب المقدس إلى اللاتينية من المخطوطات اليونانية للعهد الجديد، وكما ترجم أجزاء من الإنجيل العبري إلى اليونانية.

وكان من أصل إيليري ولغته الأم كانت اللهجة الإيليرية، كما تعلم اللاتينية في المدرسة وكان يجيد اللغة اليونانية والعبرية، التي حصل عليها من دراساته وأسفاره، وتوفي بالقرب من بيت لحم في 30 سبتمبر من عام 420.

خصومات 70%

أعلن المركز القومي للترجمة، في بيان سابق عن أماكن توفر وبيع إصداراته للجمهور، ومنها المنفذ الرئيسي بمقر المركز بساحة دار الأوبرا المصرية.

أما بالنسبة للمحافظات فيتم توزيع كتب المركز عن طريق المنافذ الخاصة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، كما تتوفر كتب المركز بمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة المنتشرة بجميع محافظات مصر، بغرض الإطلاع.

ويتبع الهيئة العامة للكتاب 27 مكتبة على مستوى أنحاء الجمهورية وهي كالتالي:

1- المعرض الدائم: مبنى الهيئة - كورنيش النيل - رملة بولاق

2- فرع شريف: 36 شارع شريف - تقاطع ثروت وشريف

3- فرع المركز الدولي: 30 شارع 26 يوليو - بجوار دار القضاء العالي

4- فرع 26 يوليو

19شارع 26 يوليو - أمام الأمريكيين القديم

5- مكتبة عرابي: 5 ميدان عرابي - وسط المدينة

6- مكتبة المبتديان: 13 شارع محمد عز العرب - المبتديان

7- مكتبة الحسين: شارع الباب الأخضر - الحسين

8- مكتبة الجيزة: 1 شارع مراد - ميدان الجيزة

9- مكتبة رادوبيس: محطة المساحة - شارع الهرم - مبنى سينما رادوبيس

10- مكتبة الأكاديمية: مبنى أكاديمية الفنون - محطة المساحة - شارع الهرم

11- مكتبة جامعة القاهرة: داخل الحرم الجامعي بجوار كلية الإعلام

12- مكتبة 15 مايو: مدينة 15 مايو - خلف مبنى الجهاز

13- مكتبة الإسكندرية: 49 شارع سعد زغلول - محطة الرمل

14- مكتبة دمنهور

العنوان: شارع عبد السلام الشاذلي - دمنهور

15- مكتبة المنصورة: 5 شارع السكة الجديدة - المنصورة

16- مكتبة طنطا: ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا

17- مكتبة المحلة: ميدان محطة السكة الحديد - عمارة الضرائب سابقا - المحلة الكبرى

18- مكتبة منوف: مبنى كلية الهندسة الإلكترونية - منوف

19- مكتبة الإسماعيلية: التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة 6 مدخل أ

20- كشك الكتب والشجرة: ميدان عرابي أمام أمام الهلال الأحمر - الإسماعيلية

21- مكتبة جامعة قناة السويس: مبنى الملحق الإداري بكلية الزراعة - الجامعة الجديدة

22- مكتبة بورفؤاد: بجوار مدخل الجامعة ناصية شارعي 11، و14

23- مكتبة المنيا: 16 شارع ابن الخصيب - المنيا

24- مكتبة المنيا الجامعة: مبنى كلية الآداب - جامعة المنيا

25- مكتبة أسيوط: 60 شارع الجمهورية - أسيوط

26- مكتبة أسوان: السوق السياحي - أسوان

27- توكيل الهيئة بالشرقية: مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام - ميدان التحرير- الزقازيق.