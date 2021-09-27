تعرف على خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

تكثر عمليات بحث المواطنين يوميا عن طريقة إضافة المواليد على البطاقات التموينية، وتحرص وزارة التموين على تقديم الخدمات التموينية المتنوعة على البطاقات إلكترونيًا، من خلال موقع «دعم مصر» وبوابة «مصر الرقمية».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طريقة وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية على النحو التالي:

إضافة المواليد على بطاقة التموين

ويمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال موقع «دعم مصر» على النحو التالي:

- الدخول على الموقع من هنـــــــــا، ثم الضغط على «إضافة أفراد جدد»، ثم البدء في إدخال البيانات المطلوبة، مع مراعاة أنّه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيًا، مع الوضع في الاعتبار المساءلة القانونية حال الإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

- إدخال رقم البطاقة التموينية لصاحب البطاقة ثم الضغط على «التالي».

- بعد ذلك يظهر اسم صاحب البطاقة، ويطلب إدخال الرقم القومي ثم الضغط على «التالي».

- يتم عرض الرقم القومي ويُطلب إدخال رقم هاتف المستخدم.

- يتم ظهور البيانات الرئيسية الخاصة بالبطاقة «رقم البطاقة التموينية - الرقم القومي - اسم صاحب البطاقة - المحافظة - بيانات مكتب الاستلام».

- سوف يتم استخدام الموبايل في إرسال رسالة تحتوي على كود التحقق عند إدخال الكود والضغط على تأكيد.

- بعد ذلك تظهر صفحة يطلب فيها كتابة المستفيدين المطلوب نقلهم على البطاقة ثم الضغط على إضافة مستفيد بعد كتابة البيانات، وبعد الانتهاء يضغط على تنفيذ إضافة الأفراد.

إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية

وأشارت بوابة مصر الرقمية إلى أنّه لا يوجد إضافة مواليد حاليًا، إلا أنّه يمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية، وذلك إذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة عن أربع أفراد.

- ويتم تسجيل الطلب عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال الضغط على خدمات «التموين» ثم اختيار «إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا»، ثم الضغط على «ابدأ الخدمة».

- يتم تدوين بيانات الأبناء المراد إضافتهم للتموين، ثم تدوين بيانات الزوجة إذا كانت غير مقيدة تموينيًا.

- كتابة الرقم القومي للأبناء المكون من 14 رقمًا.

- تحديد صلة قرابة الأشخاص المضافين «ابن – ابنة – زوجة».

- بعد ذلك قم بتتبع حالة الطلب عبر بوابة مصر الرقمية.