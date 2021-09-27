أبرز فعاليات المهرجان القومي للمسرح.. تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز

تنطلق الليلة، فعاليات الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من النجوم بالإضافة إلى المكرمين الذين تحتفي بهم الدورة الحالية من المهرجان.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 14 من المهرجان والتي تحمل «الكاتب المسرحي المصري»، حتى 9 أكتوبر المقبل، ونستعرض لكم في التقرير أهم معلومات عن الدورة الجديدة من المهرجان:

- تقدم الفنانة سهر الصايغ حفل افتتاح المهرجان على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بينما يقوم الفنان حمزة العيلي ببطولة الافتتاحية، ويتولى المخرج إسلام إمام إخراج حفل الافتتاح.

تكريم 10 مبدعين في التمثيل والتأليف في «القومي» للمسرح

- تكرم إدارة المهرجان القومي للمسرح 10 مبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، تشمل الفنان «الراحل عبد الله غيث، أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، إلهام شاهين، سامي مغاوري، والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير»، بالإضافة إلى الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز.

33 عرضا مسرحيا يشاركون في الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح

- يتنافس على جوائز المهرجان 33 عرضا مسرحيا متنوعا، من بينهم 5 عروض تابعة للبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى 5 عروض تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بينما يشارك مسرح الهناجر بعرضين، أما دار الأوبرا تشارك بعرض «إيزيس»، ويتواجد المسرح المستقل بـ 5 عروض، وتشارك النقابات ومنظمات المجتمع المدنى بعرض مسرحي واحد، بينما يغيب مسرح الطفل عن المنافسة هذا العام بسبب ضعف الأعمال.

- تقام عروض المهرجان القومي للمسرح على مجموعة كبيرة من المسارح من بينها «مسرح الجمهورية، السلام، الطليعة، العرائس، متروبول، الهناجر، مسرح معهد الفنون المسرحية، مسرح البالون، مركز الجيزة الثقافي، المسرح العائم الصغير، مسرح النهار، مسرح الهوسابير، مسرح الفلكي، مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة».

- يقام على هامش فعاليات المهرجان عدد من الندوات والمحاور الفكرية، منها ندوة بعنوان «المسرح الشعرى من القصيدة العمودية إلى الشعر الحديث»، بالإضافة إلى «نصوص المسرح الغنائى بين الرافد الأجنبي والأصول المصرية».