تيسيرات جديدة من وزارة الصحة لتطعيم الطلاب قبل العام الجديد

صرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن وزارة الصحة والسكان، أقرت تيسيرات جديدة لتطعيم الطلاب، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وحرصها البالغ على سلامة الطلاب والمشاركين في العملية التعليمية، وتتمثل هذه التيسيرات في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم للطالب من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك بعدما أضافت وزارة الصحة والسكان خانة «طالب جامعي» على موقع التطعيمات لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدفات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.

الخشت: التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم له من أي مكان داخل مصر

ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بضرورة توعية الطلاب ونشر هذه التيسيرات على مواقع الكليات وإرسال إميلات ورسائل SMS، وحث الطلاب على سرعة التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا على أنه سيقتصر دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد على الذين تلقوا التطعيم فقط.

الخشت يوجه عمداء الكليات بالتواصل المباشر من الكلية مع الطلاب

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تواجد 19 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، في المدينة الجامعية ومستشفى الطلبة وفي كليات: «الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان».