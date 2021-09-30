الفلبين تتسلم شحنة جديدة من لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم، تسلم شحنة مكونة من 1.2 مليون جرعة من لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس كورونا، وعقب استلام تلك الشحنة ارتفع إجمالي عدد الجرعات التي جرى شحنها للبلاد من «موديرنا» إلى ما يقرب من 6.5 مليون جرعة.

توزيع 44 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

وبحسب قناة «إيه. بى. إس-سى. بى. إن» الفلبينية، الناطقة باللغة الإنجليزية، فإن الشحنة قد وصلت صباح اليوم الخميس، إلى مطار نينوى أكينو الدولي في العاصمة «مانيلا»، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية، ويشار إلى أنّه جرى توزيع حوالي 44 مليون جرعة لقاح تقريبا منذ بدء حملة التطعيم بالفلبين في مارس الماضي.

تطعيم 26.98% من المواطنين الفلبينيين

وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت الانتهاء من تطعيم أكثر من 20.8 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وهو ما يعادل 26.98% من المواطنين الفلبينيين، وتهدف الفلبين في خطتها لمواجهة فيروس كورونا إلى تلقيح ما يصل إلى 70 مليون شخص قبل نهاية العام؛ لتحقيق مناعة القطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

إصابات بالآلآف مطلع سبتمبر الجاري

وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنّه خلال 24 ساعة جرى تسجيل 17 ألفا و964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 2 مليون و179 ألفا و770 إصابة، ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الصحة في وقت سابق فإنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 168 وفاة، وبحسب صحيفة فلبين ستار الفلبينية فقد ارتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 34 ألفا و899 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و969 ألفا و401 شخص، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 175 ألفا و470 شخصا.