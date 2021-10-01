حظك اليوم برج السرطان الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمنح مولود برج السرطان الدفء والحنان للجميع وذلك بفضل عاطفته وحساسيته العالية وقدرته على مشاركتها مع المقرّبين منه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تنافر القمر مع زحل في منزلي المال يطالبك أن تهتم بخطواتك وحساباتك، وعليك بتوجيه نفقاتك للضروريات، ولا تضعف أمام الإغراءات.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

ينصحك الفلك اليوم باعتماد اللباقة، ولا تدع نفسك تغرق في مشاكل يجرك لها الآخرون وانتبه لأقوالك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.