خطوات للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء

يواجه العديد من الأشخاص مشكلة ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، ما يجعلهم يعتقدون أنها مبالغ بها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي ويصبحون في حيرة من أمرهم، لذا نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح التى يمكن من خلال التأكد من سلامة عداد الكهرباء وبالتالى صحة فاتورة الاستهلاك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة خطوات اختبار عداد الكهرباء وفقا لما نشرته صفحة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

خطوات اختبار عداد الكهرباء

1- افصل جميع أجهزة المنزل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

2-يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة وذلك بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال، أما بالنسبة للعداد مسبق الدفع يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

3- بعد مرور ربع ساعة من الفصل أعد تشغيل الأجهزة وسجل القراءة مرة أخرى أو المبلغ المتبقى، وإذا وجدت القراءة ثابتة أو المبلغ ثابت فاطمئن.

4-وفي حال تغيرت القراءة أو المبلغ المتبقى توجه للشركة لطلب فحص العداد معملياً.

نماذج لاحتساب فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادة

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 50 كيلو-

50 كيلووات ساعة = 25 جنيها‏

‏‎ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه ‎‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 100 كيلو

100 كيلووات ساعة = 55 جنيها

‏‎‏‏50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎ ‎

مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه

‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 150 كيلو

150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه

150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا

‏ مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها

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احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 200 كيلو

200 كيلووات ساعة = 160 جنيه

200 × 0.77 = 154 جنيهًا‏

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات

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احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 250 كيلو

250 كيلووات ساعة = 218 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏50 × 1.06 = 53 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

‏

‏‎200 × 0.77 = 154 جنيه

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

‏300 × 1.28 = 384 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

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احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 700 كيلو

- 700 كيلووات ساعة = 921 جنيها

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 800 كيلو

- 800 كيلووات ساعة = 1049 جنيها ‎

‏800 × 1.28 = 1024 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 900 كيلو

- 900 كيلووات ساعة = 1177 جنيها

‎ ‏900 × 1.28 = 1152 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 1000 كيلو

- 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات

‎ ‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

‎‏احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك لاكثر من 1000 كيلو

- 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيها

‏‎1100 × 1.45 = 1595 جنيهً

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها ‎‏

احتساب الفاتورة وفقا لاستهلاك 2000 كيلو

- 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها

2000 × 1.45 = 2900 جنيهً

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها