إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج تطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من برنامج «تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين»، الذي تنفذه هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع شركة إنبي، في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين، والذي يهدف إلى تنمية المهارات الإدارية والتكنولوجية للمتدربين للاستفادة المثلى من اقتصاديات صناعة التعدين.

311 متدربا في مراحل البرنامج التدريبي المتطور

جاء ذلك خلال لقاء «الملا» مع الملتحقين الجدد من العاملين هيئة الثروة المعدنية بالدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي المتطور، والذين يصل عددهم إلى 63 متدربا، ليصل إجمالي عدد المتدربين في البرنامج بمراحله الأربع 311 متدربا، ويمثلون المستويات الوظيفية المختلفة سواء الشباب أو الإدارة الوسطى والإدارة العليا، وذلك بحضور المهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجي خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس أشرف بهاء، رئيس شركة إنبي.

وأكد وزير البترول أن بناء قدرات العاملين ورفع كفاءتهم يعد أحد أهم برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين، باعتبارهم النواة الحقيقة والركيزة الأساسية لأعمال التطوير والتنمية المستدامة، لوضع هذا القطاع الحيوي في مصاف القطاعات الاقتصادية المهمة بالدولة، ليساهم بفعالية خلال السنوات القليلة القادمة في دعم الاقتصاد والدخل القومي.

إضافة موضوع التنمية المستدامة

وأشار إلى أن البرنامج الجديد تم إضافة موضوع التنمية المستدامة فيه، من منطلق التكليفات التي تم إصدارها لإنشاء إدارة في كل شركة للتنمية المستدامة في قطاع البترول، متماشيا مع برنامج التطوير والتحديث.

وأشاد «الملا» بجهود شركة إنبي في توفير بيئة تدريبية فنية متخصصة في هذا المجال، ونجاحها في إتمام الدفعات السابقة من البرنامج رغم التحديات وأزمة فيروس كورونا، موجها بالاستعداد للبدء في برنامج فني للجيولوجيين بهيئة الثروة المعدنية بالاستفادة من خبرات شركات التعدين العالمية والنماذج الناجحة في هذا المجال، لصقل مهاراتهم لاستكمال خطط التدريب وإحداث نقلة نوعية لقطاع التعدين.

وطالب «الملا» المتدربين بالجدية والاهتمام واستثمار الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج الذي تم إعداده وفق المعايير العالمية، والاستعانة فيه بأعلى الوسائل التكنولوجية وأفضل المدربين.

جدير بالذكر أن الدفعة الأولى والثانية والثالثة من البرنامج تم الانتهاء من اجتيازهم بنجاح بإجمالي 248 متدربا.