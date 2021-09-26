وزير البترول: تطوير منظومة صناعة البتروكيماويات انعكس على نتائجها

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ النتائج التي تحققها منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية، والتي تشهد حاليا نموا متزايدا، تؤكد أنّ أعمال تطوير كل جوانب المنظومة ودعمها تسير في الطريق الصحيح، فكل مؤشراتها عن نتائج أعمال العام المالي الماضي، شهدت زيادة في الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات بالعملات الأجنبية في عدد من المشروعات، كمجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات، ومجمع العلمين، وغيرها من المشروعات التي تتميز بالحداثة ومواكبة احتياجات السوق المحلي والعالمي.

البترول مستمرة في دعم صناعة البتروكيماويات لاستغلال الثروات الطبيعية

وأكد الملا، خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن العام المالي 2020/2021، أنّ الوزارة مستمرة في دعم هذه المنظومة، في ظل ما تحققه من قيمة مضافة لاستغلال الثروات الطبيعية، وتحقيقها عائدات اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير البترول، إلى أنّ إنتاج صناعة البتروكيماويات ما يزيد عن 4 ملايين طن خلال العام المالي الماضي، يأتي كأحد ثمار برنامج تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات، والذي جرى إطلاقه عام 2020، ويتسم بخطط تنفيذية يتوافر لها المرونة اللازمة لمواكبة التغيرات المستمرة التي تشهدها تلك الصناعة الاستراتيجية عظيمة العائد والتأثير، مشيرا إلى أنّ القطاع الخاص المحلي والعالمي وقطاع البنوك المصري، شريكان رئيسيان في النجاحات التي تحققها منظومة البتروكيماويات وما ينتظرها من آفاق واعدة.

واستعرض الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة، نتائج أعمالها، مشيرا إلى تحقيقها زيادة في كميات المنتجات البتروكيماوية خلال العام المالي الماضي، مدعومة بالدعم الدائم لوزارة البترول لهذه الصناعة الحيوية، وحرصها على تطوير منظومة البتروكيماويات، سواء من حيث الأداء الاقتصادي وضمان استدامة الأعمال، من خلال التشديد المستمر على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، ما أدى لتحقيق شركات البتروكيماويات 21 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام.

ولفت إلى تحقيق صناعة البتروكيماويات معدل إنتاج بلغ أكثر من 4 ملايين طن، وأنّ ما تحقق من زيادة في الإنتاج هذا العام أدى إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 43% عن المستهدف، و50% عن العام المالي الماضي.

وأوضح تطور أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، مثل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والذي تبلغ استثماراته 217 مليون يورو، ومشروع السويس لمشتقات الميثانول باستثمارات 119 مليون دولار، ومشروع المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي باستثمارات 112 مليون دولار ومشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 7.5 مليار دولار، لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 3.7 مليون طن سنويا، وتأسيس شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات المقرر إقامته باستثمارات 8 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 4.7 مليون طن سنويا.

دراسة مشروعات جديدة ضمن الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035

وأكد أنّه جارٍ دراسة عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035، لتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة واستثمارا لما يتوافر لهذه الخطة حاليا من مقومات، على رأسها توافر المادة الخام الممثلة في الغاز الطبيعي، ومن هذه المشروعات، مشروع الصودا آش باستثمارات 420 مليون دولار، ومشروع إنتاج السليكون المعدني ومشتقاته، ومشروع التيتانيوم داي أوكسيد باستثمارات 300 مليون دولار، إضافة إلى دراسة مشروعات أخرى مثل إنتاج البلاستيك الحيوي القابل للتحلل المزمع إقامته بشركة سيدبك، ومشروع إنتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب ومشروع لإنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص.

وأشار إلى ما يتم تنفيذه في سياق تطوير شركات البتروكيماويات، لتحسين اقتصادياتها وزيادة سعتها الإنتاجية، مؤكدا الانتهاء من دراسة مشروع شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات، والانتهاء من تجديد خلايا مصنع الكلور بشركة البتروكيماويات المصرية، وتطورات مشروع التوسعات بالشركة، وإعادة تأهيل مصنع VMC، وتحديث مصنع PVC لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف طن سنويا، وإنشاء وحدتين لإزالة الكلورايد، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإيلاب بنحو 40% من الطاقة الحالية.