«الصحة» تستقبل 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر.. اليوم

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر، اليوم بمطار القاهرة الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فايزر من المقرر تخزينه داخل ثلاجات خاصة، جرى استقبالها من اليونيسيف، خاصة أنه يحتاج إلى درجة حرارة خاصة به، تختلف عن اللقاحات الأخرى المتوفرة، والتى تحتاج إلى درجة حرارة عادية من 2 إلى 8، وهي العادية للثلاجات.

لقاح فايزر في مصر

وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، إن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين، يفصل بينهما 21 يوما، وتصل درجة فعاليته إلى 95% بعد الثانية، مشيرة إلى أنه وفقا لبيان الشركة المنتجة، فإن اللقاح يمكن إعطائه للأطفال من 12 إلى 18 عاما، لافتة إلى أن آمن وأثبت فعالية ضد متحورات فيروس كورونا.

وزارة الصحة تناشد المواطنين بسرعة حجز لقاح كورونا

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين مجددا بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، مؤكدة أنها آمنة وفعالة، ولا داعي للخوف أو التوتر.

وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية، أكدت وزارة الصحة أنها تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار مكان التطعيم، وآلام في العضلات والشعور بالتعب والإرهاق، مشيرة الى أنها تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب: «يومين لا أكثر وتشبه تطعيمات الأطفال».

ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس.

وشددت الوزارة على أنه في حال أخذ اللقاح لابد من اتباع التدابير الصحية؛ لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفف من الأعراض، ويجعلها بسيطة ومتوسطة؛ بدلا من كونها شديدة الخطورة.