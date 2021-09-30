حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 1-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

ومن المتوقع أن يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما وأشار خبراء الهيئة لوجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2: 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ويترواح ارتفاع الموج ما بين 2: 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 31 22

الإسكندرية 27 23

وادي النطرون 28 22

طنطا 30 22

شبين الكوم 31 22

دمنهور 31 21

بلطيم 28 21

مطروح 27 22

السلوم 28 21

سيوة 31 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 22

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 31 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 18

نويبع 32 25

طابا 30 22

كاترين 26 14

الطور 31 24

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 33 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 21

بني سويف 32 21

المنيا 32 21

أسيوط 32 18

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 22

أسوان 36 23

إدفو 36 23

أبو سمبل 35 20

الوادي الجديد 34 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25