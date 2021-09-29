حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 30-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

ومن المتوقع أن يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

ونوّه الخبراء في بيان صادر عن هيئة الأرصاد، قبل قليل، بتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2: 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ويترواح ارتفاع الموج ما بين 2: 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 32 21

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 29 210

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 22

مطروح 28 22

السلوم 29 21

سيوة 33 17

بورسعيد 30 23

دمياط 28 22

الزقازيق 32 21

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 32 21

العريش 31 21

رفح 30 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 18

نويبع 33 25

طابا 30 22

كاترين 27 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 33 26

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 20

أسيوط 33 19

سوهاج 34 22

قنا 34 23

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

إدفو 36 24

أبو سمبل 35 24

الوادي الجديد 35 19

شلاتين 34 24

أبو رماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26.