الأرصاد: طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء.. و«لسه بدري على اللبس الشتوي»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف انتهى بشكل رسمي، أما فصل الخريف فإنه يشهد اعتدالا كبيرا في درجات الحرارة مع بعض الارتفاعات أحيانا عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لتوقيت الخريف، لكنه يكون طفيفا: «من الصعب أن نتعرض إلى موجات شديدة الحرارة على غرار ما كنا نشهده في فصل الصيف خلال الفترة المقبلة، ويفضل الحفاظ على اللبس الخريفي.. لسه بدري على اللبس الشتوي».

نصيحة بارتداء الأطفال للجواكت

ونصح «شاهين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، بأن يرتدي الأطفال «جاكت» في حال تواجدهم خارج المنزل في ساعات متأخرة من الليل، كما نصح أيضا بمتابعة درجات الحرارة.

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء مازالت مستقرة وإن الطقس خريفي على محافظات الجمهورية كافة، حيث إنه معتدل على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ويميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ويكون حارا على مناطق من جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

الطقس لطيف في فترات الليل

وأضاف، «يكون الطقس لطيفا في أول فترات الليل، ولكن في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح فإن هناك نسمات من البرودة، ويميل الطقس إلى البرودة في هذه الفترة، خاصة على المناطق الشمالية للبلاد».

وأشار إلى أن الطقس في المناطق الساحلية يكون معتدلا بشكل كبير خلال فترات النهار، مع فرص لسقوط أمطار في بدايات الأسبوع يومي السبت والأحد على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، من خفيفة إلى متوسطة ولن تكون مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، كما لن تتعرض القاهرة لأي أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة على الأقل.