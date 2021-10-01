توقعات بارتفاع إصابات كورونا في مصر منتصف شهر أكتوبر

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ3 اسابيع الماضية، وقالت الوزارة إن هناك توقعات بالدخول في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في منتصف شهر أكتوبر، وأشارت التقارير إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وشددت على أهمية ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والمناطق المزدحمة، لافتة إلى أنه في حال أخذ اللقاح لا بد من الالتزام بالتدابير الصحية، مؤكدة أن اللقاحات لا تعطي مناعة 100% من فيروس كورونا ولكنها تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

تطعيم طلاب الجامعات بلقاحات كورونا

وأكدت الوزارة أنها تستمر فى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

وفيما يتعلق بتطعيم طلاب الجامعات، أكدت وزارة الصحة إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجاني لجميع طلاب الجامعات المصرية، كما أنه جارٍ الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني «Egypt Health Passport»، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.