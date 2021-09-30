تعرف على درجات الحرارة الأيام المقبلة: طقس خريفي معتدل

مع بداية فصل الخريف يسود طقس خريفي معتدل على المحافظات كافة؛ إذ تستقر درجات الحرارة ليصبح الطقس خريفي معتدل، ويستمر انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي حتى فصل الشتاء، الذي يبدا فلكيا في النصف الآخر من ديسمبر المقبل.

وتصل درجات الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة الكبري والجيزة، و27 في الإسكندرية والساحل الشمالي، وتستمر في الاستقرار حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

درجة الحرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة يوم السبت المقبل

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة يوم الأحد المقبل

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.