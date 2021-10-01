ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية للطلاب الناجحين من امتحانات الثانوية العامة 2021 في امتحانات الدور الأول و الثاني، والذي تجاوز عددهم الـ 200 ألف طالب وطالبة للشعبتان العلمي والأدبي، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية، أو موقع التنسيق وللدخول على الموقع اضغط هنـــــــــــــــــا للتسجيل والإطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وجاء ذلك برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 مجانًا لجميع الطلاب

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المشرف على قطاع التنسيق، إنه تم الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، عبر رابط بوابة الحكومة المصرية الآن، وذلك بعد أن انتهت اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي من إجراءات توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، وفقاً للأعداد المقررة لها، مع تحديد الحد الأدنى للالتحاق بكل كلية.

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن موعد مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة سينطلق مباشرًا تيسيرًا للطلاب، موضحًَا أنه يحق لطلاب الثلاث مراحل المختلفة للتنسيق الدخول لإجراء عملية تقليل الاغتراب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الآن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق من أي جهاز حاسب آلى متصل بالإنترنت لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ومعرفة الكليات التي تم ترشيحهم لها، وفقًا لمجموع الطالب في الثانوية العامة 2021.

وأوضح رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن تنسيق الجامعات 2021 مخصص للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 وليس طلاب السنوات الماضية.