كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. ينتهي خلال ساعات

ساعات قليلة وتنتهي المرحلة الثالثة من التنسيق، حسب ما أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، حيث يُغلق الباب الليلة في السابعة مساء، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدورين الأول والثاني، والطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية، ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي عبر فيس بوك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثالثة ورابط وخطوات التنسيق.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة

ويمكنك الدخول على هذا الرابط لتسجيل رغباتك بالمرحلة الثالثة من التنسيق.

خطوات تنسيق المرحلة الثالثة

وهناك عدة خطوات يجب القيام بها لتسجيل رغباتك على موقع التنسيق بالمرحلة الثالثة للقبول بالجامعات:

- زر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

- اكتب رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- ادخل رغباتك بالترتيب.

- اختر الكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- بعد اختيار قطاع التخصص بالكلية التي يريدها الشخص، تظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- عقب الانتهاء من تسجيل رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي أدخلتها عبر موقع التنسيق.

الكليات والمعاهد المتاحة بالمرحلة الثالثة 2021

كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2021 «علوم ورياضة».

آداب انتساب موجه العريش.

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية.

اقتصاد منزلي حلوان.

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان.

كلية اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم.

آداب انتساب موجه الفيوم.

آداب انتساب موجه القاهرة.

كلية اقتصاد منزلي بنات عين شمس.

آداب انتساب موجه حلوان.

آداب الفيوم.

آداب المنوفية بشبين الكوم.

آداب انتساب موجه المنصورة.

آداب انتساب موجه بورسعيد.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

آداب انتساب موجه الوادي الجديد.

آداب انتساب موجه أسيوط.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس.

الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة للشعبة الأدبية

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

تربية شعبة تربية فنيه السويستربية (طفولة) أسوان.

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

تربية رياضية بنات السويس.

تربية رياضية بنات العريش.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

تربية رياضية بنات بني سويف.

تربية رياضية بنات بورسعيد.

تربية رياضية بنات الفيوم.

تربية رياضية بنات الإسكندرية.

تربية رياضية بنات الزقازيق.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

تربية رياضية بنات المنصورة.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات مدينة السادات.

تربية رياضية بنين الزقازيق.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية نوعية فنية مطروح.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية نوعية فنية دمياط.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

تربية نوعية موسيقية المنيا.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية فنية طنطا.

تربية نوعية فنية عين شمس.

موعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق

وفي ذات الصدد، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن توقعاتها بأن تُعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق يوم الخميس المقبل، بعد الانتهاء من أعمال توزيع الطلاب على الكليات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية، لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، ووفقا للأعداد المقررة لها.