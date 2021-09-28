متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021؟

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن توقعاتها بأن تُعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الخميس المقبل، بعد انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من أعمال توزيع الطلاب على الكليات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية، لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، ووفقا للأعداد المقررة لها، لافتة إلى أنّ الموقع الإلكتروني للتنسيق سينتهي الليلة في السابعة مساء، من استقبال رغبات الطلاب، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق بعدها إجراءات توزيع الطلاب، حيث يوجد نحو 100 ألف مكان شاغر بالكليات في الجامعات الحكومية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

فتح «تقليل الاغتراب» بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ستتيح نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ببوابة الحكومة المصرية، ثم تبدأ وزارة التعليم العالي، التجهيز للكشف عن موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وسط توقعات بأن تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب، يوم السبت المقبل.

أوراق التقديم للكليات

وأوضحت المصادر أنّه بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، على الطلاب التوجه إلى الكليات، لتقديم أوراق القبول والالتحاق، وتقديم المستندات التي طلبتها الجامعات، لاكتمال أعمال التقديم للكليات.

وبيّنت المصادر، أنّ أوراق التقديم تتمثل في «أصل شهادة الثانوية العامة 2021 مختومة، أصل شهادة الميلاد، بطاقة الترشيح، صورة بطاقة الرقم القومي، الموقف من التجنيد، و6 صور شخصية».

وتابعت المصادر، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت مستندا جديدا بين أوراق التقديم للكليات، وهو إثبات حصول الطالب على تطعيم لقاح كورونا «كوفيد - 19»، موضحة أنّه بعد انتهاء الطالب من تجهيز الأوراق، فعليه سحب ملف التقديم والتوجه للإدراة الطبية للكشف الطبي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.