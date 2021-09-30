غلق باب تسجيل رغبات الدور الثاني بالأزهر بعد ساعات

يغلق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، مع نهاية اليوم، الموافق 30 سبتمبر 2021، باب تسجيل رغبات الالتحاق بكليات الأزهر الشريف وذلك لطلاب الدور الثاني، والمتخلفين عن تسجيل الرغبات في الدور الأول، وكان قد أدى الامتحان 52 ألف طالب وطالبة تقريبًا امتحانات الدور الثاني على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال 369 لجنة على مستوى كافة القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات.

نسبة نجاح الدور الأول

وقد بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بين طلاب الدور الأول 49.43% وذلك بالقسم العلمي، كما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏%60.80، وبلغت نسبة النجاح العامة في القسمين 71.78%.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول في الثانوية الأزهرية 2021، بلغ ‏‏47916 طالب وطالبة.

وأعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في وقت سابق بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، أمام الطلاب والطالبات الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر حتى الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنّ الطلاب المتخلفين عن تنسيق الدور الأول يمكنهم تسجيل رغباتهم بالإضافة إلي طلاب الدور الثاني من خلال بوابة الحكومة الالكترونية.

مؤشرات تنسيق الأزهر الشريف

وتشير المؤشرات المبدئية لتنسيق الثانوية الازهرية هذا العام أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 95%، بينما الحد الأدنى لكليات الهندسة بلغ 90%، وكان الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 94%، والحد الأدنى لكليات الإعلام 83%، و توضح المؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات عن العام الماضي.