كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنه يجرى إعداد نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021 ضمن تنسيق الجامعات الحكومية، على أن تعلن من قبل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات، خلال الساعات المقبلة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر رابط بوابة الحكومة المصرية، ويحق للطلاب بعدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمعرفة الكلية المرشح لها الطالب وفقا للحد الأدنى الذي سيتم تحديده بناء على العداد المقرر قبولها لكل كلية.

نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021 ستكون متاحة عبر موقع التنسيق خلال ساعات

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2021 ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة العليا للتنسيق واعتمادها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن توزيع الرغبات للطلاب يجرى بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني ولايوجد أي تدخل بشري في عمليات وآليات التوزيع لرغبات جميع الطلاب، مؤكدة أن التوزيع يكون وفقاً للأعداد المقررة لكل كلية، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2021 إلكترونية

وتابعة المصادر، أنه بعد الانتهاء من إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021، يتوجه الطلاب بعدها إلى الجامعات والكليات المختلفة لتقديم أوراق القبول بها، وكذلك استكمال إجراءات الالتحاق والكشف الطبي وطرق سداد المصروفات الجامعية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بضرورة ارتداء الكمامة.