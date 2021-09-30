تفاصيل أعمال السنة للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021

مع قرب العام الدراسي الجديد 2021، يبحث الكثير من أولياء الأمور على مؤشر البحث جوجل علي أعمال السنة للصف الرابع الإبتدائي، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل، ونظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022.

أعمال السنة للصف الرابع الابتدائي

واوضح القرار الوزاري رقم 133 الخاص بتقييم الصف الرابع الإبتدائي، الدرجة المخصصة للمهام الأدائية هي (35) درجة تتوزع كما يلي: «5 درجات التخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة للمنتج النهائي».

درجات الغياب في الصف الرابع الابتدائي

كما حدد القرار الوزاري درجات الحضور، وتخصيص 5 درجات من كل مادة لانتظام حضور طلاب الصف الرابع الابتدائي إلى المدرسة وتحسب كما يلي:-

- يواظب الطالب على الحضور إلى المدرسة، يتغيب أحياناً 3 أيام بعذر مقبول (5 درجات).

- يواظب على الحضور، يتغيب 3 أيام دون عذر (3 درجات).

- يتغيب دون عذر كثيراً.

توزيع درجات الصف الرابع الإبتدائي

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية توزيع درجات الصف الرابع الإبتدائي في العام الدراسي الجديد 2021/2022، والتي تم تحديدها طبقاً للقرار الوزاري 100 درجة لكل المقررات بالتساوي وهي كالتالي:-

- تخصيص 60% من المجموع للاختبارات.

- تخصيص 5 % من المجموع المواظبة على الحضور بالمدارس.

- تخصيص 35% من المجموع للمهام الأدائية.

تقييم طلاب الصف الرابع الإبتدائي بالألوان

وخصص القرار الوزاري، نتيجة التقييم في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات هي الأزرق، الأخضر، الأصفر والأحمر وهي كالأتي:-

- اللون الأزرق للمجموع من 85 إلى 100 درجة.

- اللون الأخضر للمجموع من 65 إلى أقل من 85 درجة.

- اللون الأصفر للمجموع من 50 إلى أقل من 65 درجة.

- اللون الأحمر للمجموع من 1 إلى أقل من 50 درجة.