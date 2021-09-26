أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا خاصا بنظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك بالتزامن مع خطة الوزارة لتطوير الخطة الدراسية، لبعض الصفوف الفاصلة في سنوات التعليم الأساسي، ومنها الصف الرابع الابتدائي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، ضوابط نجاح طلاب الصف الرابع الابتدائي في التقييم الجديد وفقًا للقرار الصادر من وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي:

ضوابط نجاح طلاب الصف الرابع الابتدائي

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80٪ من عدد الحصص في كل منها.

- يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

ـ يؤدى الطالب 3 اختبارات فى الترم الواحد؛ يخصص 15 درجة على اختبار الشهر الأول، و15 درجة على اختبار الشهر االثاني، والاختبار الثالث «الفصل الدراسي» 30 درجة، فيما تخصص 35 درجة على المهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة، ليصبح مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.