«التعليم» تكشف تفاصيل منهج الصف الرابع الابتدائي في مادة الإنجليزي

قالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كتاب اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يدعم مهارات المتعلم في التعبير عن ذاته، من خلال التكامل بين مهارات اللغة المختلفة.

وأوضحت «شلبي»، في تصريحات لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ب«فيس بوك»، أن المتعلم يستمع ويقرأ عن موضوعات شيقة ترتبط بحياته الواقعية ومحيطه القريب، وترتبط بالمواد الدراسية الأخرى فى ذات الوقت، ويتناقش ويكتب عن ذات الموضوع، كما يبحث عن معلومات أخرى إضافة لما تم تقديمه له لتشجيع المتعلم على البحث و الاستقصاء.

وأكدت: «يتدرب المتعلم على التعلم فى ضوء نواتج تعلم محددة، ويتدرب كذلك على قياس ما حققه منها في نهاية الوحدة ما ينمى قدرة المتعلم على التقييم الذاتى والتعلم المستمر».

«شلبي»: الوزارة حريصة على تدريب المعلمين على المناهج الجديدة بصفة مستمرة

وفي سياق منفصل، أكدت «شلبي»، أن الشخصيات الرئيسية في مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة تمثل نسيج المجتمع المصري وترسخ في نفس المتعلم الفكرة المستهدفة بأن التنوع هو الأصل في المجتمعات، لافته إلى أن كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي امتدادًا لمنظومة تطوير اللغة العربية حيث تكاملت مهارات اللغة (الاستماع – التحدث – القراءة – الكتابة) من خلال محتوى شائق وممتع، حيث يستطيع التلميذ من خلاله التدريب على مهارات اللغة، وتنمو ذائقته اللغوية من خلال الشعر.

وأشارت إلى أن ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا والتي يدعي أصحابها أنها منهج الأحياء الجديد للصف الثالث الثانوي وتستخدم فيها صور الممثلين لا يوجد من الأساس منهج أحياء جديد للصف الثالث هذا العام.

ولفتت إلى أن الوزارة حريصة على تدريب المعلمين على المناهج الجديدة بصفة مستمرة بالتنسيق مع جميع مديري التعليم في مختلف المحافظات.