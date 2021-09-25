«التعليم»: منهج الصف الرابع الابتدائي يضم شخصيات تمثل نسيج المجتمع المصري

كشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الشخصيات الرئيسية في مناهج الصف الرابع الجديد للعام الدراسي 2021-2022 تمثل نسيج المجتمع المصري، حيث تتوالى المواقف والأحداث والتفاعل بين الشخصيات دون إشارة أو توجيه مباشر.

شلبي: وجود هذه الشخصيات في الكتب يرسخ في نفس المتعلم الفكرة المستهدفة

وأضافت «شلبي» في تصريحات لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن وجود هذه الشخصيات في الكتب يرسخ في نفس المتعلم الفكرة المستهدفة، بأن التنوع هو الأصل في المجتمعات، فلكل منا دوره ومسؤولياته ولنا نفس الحقوق وهذه هي المواطنة.

المناهج تشمل مواد الدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة، تعتمد على الفهم، موضحا أنه يُجرى حاليا تدريب المعلمين عليها، لافتا إلى أن المناهج تشمل مواد الدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية «Connect» والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو ومادة المهارات المهنية مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومادة التربية البدنية والصحية ومادة القيم واحترام الآخر ومادة التربية الدينية «الإسلامية أو المسيحية» ومادة التربية الفنية ومادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus» للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يشمل دروس المستكشف النشط والتكنولوجيا وتطورها التاريخي ومكونات جهاز الكمبيوتر والبرمجيات وأنظمة التشغيل ودعم الأشخاص ذوي الهمم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: المشكلات الشائعة والحلول وجمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية وإعداد التقارير لنتائج الأبحاث.

ويشمل المحور الثاني دروس المستكشف النشط والمخاطر المرتبطة بشبكة الإنترنت ووسائل الحماية منها واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة صحيحة وأخلاقية وكيفية البحث على شبكة الإنترنت وكيفية التأكد من صدق المعلومات على شبكة الإنترنت وخطة شخصية للأمان الرقمي.