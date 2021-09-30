اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطتي معالجة صرف صحي بالدقهلية

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حصول محطة معالجة صرف صحي أتميدة ومحطة معالجة صرف صحي كوم النور على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة «T.S.M»، الدولية.

وبحسب بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، أكدت فيه أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة، وحرص الشركة على تطوير كفاءة محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

حصول 30 محطة على شهادة الاعتماد الدولية

وذكرت الشركة أن لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

تذليل عقبات للانتهاء من محطة مياه نبروه الجديدة

ومن جهة أخرى، واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الانتهاء من تنفيذ محطة مياه نبروه الجديدة، الجاري تنفيذها حالياً لخدمة أهالي مركز ومدينة نبروه، وذلك بعقد اجتماع مع وكيل وزارة الموارد المائية والري بالدقهلية، ومدير عام ري غرب المنصورة، وممثلي الجهاز التنفيذي بالدقهلية، والشركة المنفذة للمشروع، وعدد من قيادات الشركة بمختلف القطاعات، لمناقشة المعوقات وسبل تذليلها بهدف الانتهاء من الأعمال وتشغيل المحطة للمساهمة في تقديم خدمة متميزة لسكان المدينة.