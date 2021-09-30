«مكافحة الإدمان»: مخدر الشابو يلتصق بخلايا المخ ويحول مدمنه لمجرم

قال الدكتور مصطفى النحاس، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن مخدر «الشابو» من المخدرات القوية التي تؤثر على خلايا المخ، مشيرًا إلى أن كل خلايا الجسم تتجدد ما عدا خلايا المخ التي ليس لها بديل.

«الشابو» يؤثر ويلتصق بخلايا المخ

وتابع أخصائي الطب النفسي، بأن مخدر «الشابو» لا يُزرع ولا يتم صناعته في مكان علاجي، ولكنه يُصنع تحت «بير السلم»، مشيرًا إلى أن الشابو يؤثر على خلايا المخ، ويحول الشخص إلى مجرم لديه استعداد للقتل والسرقة وإيذاء من أمامه بدم بارد.

ولفت «النحاس» إلى أن مدمن «الشابو» ليس لديه مشكلة في إيذاء نفسه، موضحًا أن المشكلة الكبرى هي قدرة المخدر على الالتصاق بخلايا المخ، ويجعل مدمنه غير قادر على الخروج من دائرة التعاطي، لذا فإن «الشابو» في حاجة إلى خطة علاجية محكمة لفترة.

وناشد «النحاس» مدمني المخدرات بضرورة الإسراع في العلاج بأحد المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمجان.

جاء ذلك في فيديو بثه مصطفى النحاس أخصائس الطب النفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على الصفحة الرسمية للصندوق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك » عن أضرار مخدر الشابو وتأثيره على خلايا المخ.

وأوضح الصندوق في فيديو له، أن ذلك يأتي في إطار حرص الصندوق على إطلاق سلسلة من البرامج والفيديوهات التوعوية عن المواد المخدرة وأضرارها، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف الفئات المختلفة من أجل التوعية بأضرار تعاطي المخدرات، وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

88 ألفا و177 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة

وأكد الصندوق أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023» خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 88 ألفا و177 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ17 محافظة.