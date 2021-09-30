رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021 للمرحلة الثالثة

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، الكشف عن نتيجة تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021 عبر رابط تنسيق الدور الثاني، من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لإعلان نتيجة القبول لتنسيق الجامعات الحكومية المرحلة الثالثة، وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من إجراءات توزيع الطلاب على مختلف الكليات، وكذلك اعتماد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأوراق النتيجة.

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021: خلال ساعات

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021 لنتيجة المرحلة الثالثة سيكون متاحا مباشرة عبر بوابة الحكومة المصرية أو الضغط على رابط تنسيق الدور الثاني من هنــــــا، وذلك بعد الاعتماد النهائي من قبل وزير التعليم العالي، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للتنسيق تعمل حالياً للانتهاء من تجهيز النتيجة لإعلانها في أقرب وقت للطلاب.

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021: يتم إعداد النتيجة

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2021 من الدور الأول والثاني خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة عبر الرابط تنسيق الدور الثاني وللاطلاع عليه اضغط هنــــا.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد أعلان النتيجة عبر رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ونتيجة المرحلة للطلاب الذين سجلوا الرغبات، عليهم التوجه بعد 48 ساعة على الجامعات المرشحين لها لتقديم الأوراق والمستندات اللازمة للالتحاق بالكليات مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».