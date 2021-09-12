«التعليم»: دورات لطلاب التدريب المزدوج على مهنة فني صيانة أجهزة طبية

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، لتدريب طلاب التعليم والتدريب المزدوج على مهنة فني صيانة الأجهزة الطبية، وذلك في إطار برامج دراسية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التي تطرأ على سوق العمل.

يهدف البروتوكول إلى تدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والمعلومات والسلوكيات الواجب توافرها وإجادتها، بما يسهم فى إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العلمي بورش ومعامل الجامعة في مجالات التخصص.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، ممثلًا عن الوزارة، والدكتور حسام الدين صلاح المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة، نائبًا عن رئيس جامعة المنصورة.

«مجاهد»: التعليم الفني أولى خطوات النمو الاقتصادى

أكد الدكتور محمد مجاهد أن تطوير التعليم الفني هو أولى خطوات النمو الاقتصادى، لذا تعتبره الدولة المصرية من أولويات خطط التطوير، مشيرًا إلى أن إنتاج فني ماهر هو الركيزة الأساسية للمنافسة في الأسواق العالمية.

تحديث منظومة التعليم الفني

وأشار نائب الوزير إلى أن الهدف اﻷساسي من تحديث منظومة التعليم الفني هو خدمة سوق العمل وتنمية الاقتصاد المصري، الذي يتحقق من خلال الإعداد الجيد للفني المهني، وتشجيع المنتج المحلي، وتحقيق الاستثمار الأجنبى، اتساقًا مع استراتيجية الدولة للتطوير والتنمية فى جميع المجالات.

ومن جانبه، رحب الدكتور حسام الدين صلاح بتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى تعد شريكًا استراتيجيًا هامًا، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة تمتلك الخبرة في تنفيذ مستويات الجدارات المهنية، ولديها ريادة في مجال التدريب، والقيام بتدريب طلاب التعليم والتدريب المزدوج على مهنة (فني صيانة الأجهزة الطبية) داخل معامل الجامعة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وربطها بمناهج ومقررات التعليم والتدريب المزدوج.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد عشماوي عضو المجلس الاستشاري للتعليم الفني، والدكتورة نسرين عمر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وعلى عبدالرؤوف أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعبدالقادر إبراهيم مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.