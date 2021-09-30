موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. بحد أقصى الإثنين المقبل

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات، بعد قليل، باب تسجيل رغبات الشهادات الفنية المختلفة (الصناعية والزراعية والتجارية والسياحة والفنادق والتمريض)، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية واللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق في إجراءات توزيع الطلاب علي الكليات والمعاهد المختلفة، وسيكون موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات 2021، خلال 72 ساعة من غلق تسجيل الرغبات، بحد أقصى الإثنين المقبل.

إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات 2021، يوم الأحد المقبل، على أن يكون أقصى موعد لظهورها الإثنين المقبل، نظرا لكون الذين سجلوا الرغبات في هذه المرحلة، تجاوز الـ200 ألف طالب وطالبة، بجانب قرب بداية العام الدراسي الجديد 2021 ، المقرر أن يكون السبت المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، حيث من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر المقبل.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات 2021

وأوضحت المصادر، أن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات 2021، سيتم تحديده مباشرة بعد انتهاء اللجنة من إجراءات توزيع الطلاب، وكذلك اعتماد وزير التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة، لافتا إلى أنه سيتم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموجود على بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، حيث يمكن لأي طالب الاستعلام عن نتيجته مباشرة من خلال الموقع، موضحة أن الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية سيكون من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس والرقم السري على الموقع الإلكتروني للتنسيق.