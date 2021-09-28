كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة تنسيق الشهادات المعادلة 2021، وقبول أوراق طلاب الشهادات والدبلومة الأمريكية حتى 30 سبتمبر الجاري، تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، وعضوية عدد من رؤساء الجامعات الحكومية.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021 سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من الفترة المتاحة لطلاب تنسيق الشهادات المختلفة من تقديم أوراق القبول الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021: خلال أيام

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021 لطلاب الدبلومات الأمريكية، والشهادات المختلفة سيتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك بعد فحص جميع الأوراق والطلبات المقدمة من قبل الطلاب، على ان يتم قبولهم بالجامعات المختلفة وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والنسب المقررة للقبول وكذلك وفقًا للأعداد المقررة لكل جامعة.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021 بعد غلق قبول الأوراق الخاصة بهم

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 195 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأوضح أن إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية من مرحلة ثالثة و نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021، سيتم الكشف عنها من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأضاف رئيس قطع التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان اليوم يعتبر الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية 2021، موضحا أن معامل التنسيق الإلكتروني تعمل حاليا على استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة حتى عصر اليوم.