وزير التعليم لـ«الوطن»: امتحانات رابعة ابتدائي مركزية وغير موحدة

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجدل الدائر خلال الأيام الأخيرة حول امتحانات الصف الرابع الابتدائي مع بدء تطبيق منظومة المناهج الجديدة لهذا الصف لأول مرة خلال العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أنها ستكون مركزية من الوزارة.

وانتشرت على نطاق واسع أنباء حول استقرار وزارة التربية والتعليم على تطبيق نظام الامتحانات القومية على طلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد لأول مرة في تاريخها.

وزير التعليم: الامتحانات تضعها الوزارة وليست قومية أو موحدة

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فكرة الامتحان القومي، قائلًا في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إن الامتحانات الخاصة بالصف الرابع الابتدائي سوف تكون مركزية من الوزارة، ولكنها ليست قومية أو موحدة.

وكانت بعض الصفحات الخاصة بأولياء الأمور على منصات التواصل نسبوا للدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، قولها إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي «قومية» وبمعدل 3 امتحانات في التيرم، وستضعها وزارة التربية والتعليم على منصات خاصة ويقوم المعلم بسحبها وقت الاختبار وإعطائها للطالب والتقييم بالألوان ويوجد دور ثان لمن لم يجتاز من مادتين لثلاثة ورسوب لمن لم يجتاز الدور الثاني.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الصف الرابع الإبتدائي في العام الدراسي الجديد 2021/2022، التي تم تحديدها طبقاً للقرار الوزاري 100 درجة الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لكل المقررات الدراسية بالتساوي وهي كالتالي:

- تخصيص 60% من المجموع للاختبارات.

- تخصيص 5 % من المجموع المواظبة على الحضور بالمدارس.

- تخصيص 35% من المجموع للمهام الأدائية.