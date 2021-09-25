كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022، مؤكدة على أن المنهج يهتم بتنمية المهارات بعيدا عن الحفظ والتلقين، وتم إضافة مواد جديدة مثل مادة تنمية المهارات ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة التطورات الراهنة، لافتة إلى أنه تم توفير الكثير من المنصات الرقمية بهدف تدريب الطلاب على فهم مخرجات التعلم.

منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022 يشمل المواد الآتية:

- مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة الرياضيات.

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect».

- مادة التربية الموسيقية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة المهارات المهنية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة التربية الدينية «الإسلامية أو المسيحية».

- مادة التربية الفنية.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus» للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

تعرف على منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022 في مادة اللغة العربية

أكدت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، على أن مهارة الاستماع حظًا وافرًا من الاهتمام في منهج اللغة العربية للصف الرابع، موضحة أن المعلم يتناول نص الاستماع في الخطوات التالية:

- يقرأ المعلم العنوان، ويطرح بعض الأسئلة حول الصور المرافقة للنص، ويتكلم عنها قليلاً.

- استخدام الصور في النص، واستخلاص بعض المعلومات التي سيقابلها التلاميذ منها.

- استخدام معلومات التلاميذ السابقة، ويسألهم عن توقعاتهم حول أحداث النص.

- قراءة النص بوضوح، واهتمام، وتشويق واستخدم نبرات متعددة.

- سؤال التلاميذ مباشرةً عن خبراتهم حول الموضوع.

- إعادة سرد النص.

- التوقف في أثناء القراءة والتحدث عن الصور والنص والشخصيات.

وأوضحت أن كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي يصاحبه دليل للمعلم، لتوضيح الهدف من كل نشاط وكيفية تنمية المهارات التي يعالجها، ويمكن المعلم من مراعاة الفروق الفردية لدى التلاميذ، ويوفر أنشطة وبرامج إثرائية للفائقين، ويعد الكتاب امتدادًا لمنظومة تطوير اللغة العربية من الصفوف السابقة من خلال محتوى شائق وممتع، يتناسب مع خصائص التلاميذ.

تعرف على منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022 في مادة القيم واحترام الآخر

تابعت «شلبي» في تصريحات لها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن منهج القيم واحترام الأخر تم إستحداثه في المرحلة الابتدائية وهو منهج يخاطب عقل ووجدان الطفل من خلال قصص وحكايات من واقع حياتيه اليومية وأبطالها أشخاص، مؤكدة على أنه من الأشياء الجيدة في هذا المقرر التنوع الكبير في أبطال القصص والحكايات لتشمل كل من يراهم أو يتعامل معهم في حياته الواقعية.

تعرف على منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022 في المهارات المهنية

وأوضحت «شلبي»، أن تخصص المهارات المهنية يعرف التلاميذ على بعض المهن في المجتمع حتى يرسموا في الكتاب تصوراتهم عن هذه المهن، ويشمل التخصص أنشطة تتناسب في إمكانياتها مع إمكانيات المدرسة المصرية الحكومية.

تعرف على منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022 في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تابعت مدير مركز تطوير المناهج، أن مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكن الطفل من اكتشاف كيف طورت التكنولوجيا جوانب حياتنا المختلفة الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وحتى الترفيهية وكيف يلتزم أقصى درجات الأمان في استخدامها ليحافظ على نفسه.