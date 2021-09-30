خبير أمني: المواطنون يجب أن يكونوا الدرع الأساسي لحماية البلاد

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن بيان وزارة الداخلية بشأن إحباط محاولة لإعادة إحياء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، يؤكد أن العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطن جيدة، لأن المعلومات لا تأتي من فراغ، ولكنها من مصادر وطنية موثوق بها، تريد الخير لبلدها، وتتعامل بثقة مع جهاز الأمن.

ضبط غرفة سرية

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية ضبطت غرفة سرية في المنزل الذي داهمته، وبها أوراق مهمة، معربًا عن تهنئته للجهاز الأمني على أدائه المتقن في هذه القضية ووصوله إلى المعلومات الدقيقة، مشددًا على أن المواطنين يجب أن يتولوا مسؤولية حماية الوطن، ويجب أن يكونوا الدرع الأساسي للحماية ولكشف المعلومات لأجهزة الأمن، ولا يمكن التخيل أن أجهزة الأمن تلعب في الفراغ، لكنها تدور في فلك الحس الجماهيري.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الدولة تخوض معركة كبيرة، والهدف الأساس من هذه الأنشطة هو زعزعة استقرار الدولة وإجهاض كافة عمليات التنمية ومحاولة تغيير نظام الحكم والسعي إلى إظهار بعض السلبيات لاستغلالها مع الأميين سياسيًا وضعاف النفوس، ولذلك يجب أن يكون هناك أجهزة أمن تحلل مضمون كافة المتغيرات على الساحة وتنسق مع كافة أجهزة الدولة في مواجهة أي سلبيات يمكن استثمارها، وهذه هي مصر الحديثة.

أجهزة الأمن جزء من عجلة التنمية

وشدد على أن أجهزة الأمن تعد جزءًا من عجلة التنمية في هذه الدولة، وتسعى إلى حفظ الأمن في مصر، واستقرار البلاد.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، موضحة أنهم عثروا على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار وعملات أخرى وكمية من الذخائر.