تفاصيل سقوط «ذراع» صفوان ثابت.. 8 ملايين دولار لإحياء أنشطة الإرهاب

لم يكتفي القيادي الإخواني صفوان ثابت بتمويل الجماعة الإرهابية فقط، وعلى الرغم من قبوعه في غياهب السجن إثر تلطخ يداه بدماء الأبرياء التي سفكتها جماعته المحظورة عبر تاريخ طويل من المؤامرات السرية المجرمة، مواصلا مخططاته بواسطة ذراعه يحيى مهران، قبل أن تتمكن يقظة الأمن من قطعه وإحباط محاولاته الخبيث في مواصلة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها، عن تفاصيل تمكن قطاع الأمن الوطني، من إجهاض مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يستهدف المساس بأمن الوطن، والنيل من استقراره، ويستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطتة الإرهابية.

مخطط صفوت ثابت

وأشارت المعلومات، إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز في المخطط الإخواني، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، في محاولة للتحايل والاتلتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

شقة حدائق الأهرام

وأوضحت المعلومات، استغلال الإخواني يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم، حيث عقب تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة المشار إليها، وضبط الإخواني المذكور.

ضبط 8 ملايين و400 ألف دولار في خزنة سرية

كما عثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ ثمانية مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي، وبعض العملات الأخرى، فضلا عن كمية من الذخائر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية، مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن، وإجهاض كل المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره.