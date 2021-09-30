مصدر بقناة الزمالك يكشف سر عدم إذاعة مباراة الأبيض ضد بيراميدز

كشف مصدر بقناة الزمالك، أسباب تراجع القناة عن إذاعة مباراة الفريق الأول للنادي ضد فريق بيراميذز، موضحا أنها رغبة إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، لإخفاء بعض الجمل، التي درب عليها اللاعبين خلال الفترة الماضية، خاصة أن اللقاء أُجرى على الملعب الفرعي لنادي الدفاع الجوي «ملعب نادي بيراميدز».

وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين دون أهداف، ليحصل الفريق الأول لنادي الزمالك، على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بناءً على قرار المدير الفنادي للنادي باتريس كارتيرون، بينما يستعد بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني في 15 أكتوبر المقبل في كأس الكونفيدرالية.

تفاصيل لقاء الزمالك وبيراميدز

واتسم اللقاء بالندية بين الفريقين، لكنه شهد عدة هجمات خطرة من الفريق الأبيض، أهدر بعضها عمر السعيد مهاجم الزمالك. واعتمد باتريس كارتيرون على تبديل عدد كبير من اللاعبين، سعيا لعملية تدوير يسعى لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وحضر كابتن فريق الزمالك، محمود شيكابالا، في المدرجات حرصا على مؤازرة فريقه الأبيض.

تشكيلة فريقي الزمالك وبيراميدز

وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالي:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في خط الدفاع حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

في خط الوسط محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما.

في الهجوم سيف الجزيري.

بينما بدأ فريق بيرميدز بالمهدي سليمان في حراسة المرمى وفي الدفاع عبد الله مجدي وأحمد أيمن منصور وأسامة جلال وأحمد فتحي وفي المنتصف بنبيل عماد دونجا ومحمود صابر وتراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن وفي الهجوم محمود وادي.

لقاء بيراميدز والأهلي في كأس مصر

ويلتقي نادي بيراميدز مع النادي الأهلي في دور الـ8 من بطولة كأس مصر، في موعد لم يحدد بعد، لرغبة اتحاد الكرة في تهيئة المنتخب الوطني في الحصول على الراحة الكافية للاعبين ضمن تصفيات كأس العالم.