«متحدث الوزراء»: الموظف الممتنع عن تلقي اللقاح ستُطلب منه مسحة أسبوعيا

ناشد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، جميع المواكنين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرًا إلى أن هناك 240 مركز شباب في محافظات الجمهورية وسيتلقى فيها الطلاب التطعيم دون التسجيل المسبق، وذلك بجانب التطعيم في الجامعات والمستشفيات الجامعية.

تطبيق إجراءات احترازية مشددة

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولكن بشكل أكثر صرامة، حيث سيتم تقليل أعداد الطلاب في الفصول وتطعيم المدرسين والأطقم المساعدة والإداريين.

التعامل مع من يرفض الحصول على اللقاح

وأشار المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إلى أن الأشخاص الذين يرفضون التطعيم سيجب عليهم إجراء مسحة «بي سي آر» أسبوعيا، أو شهاديتن في الأسبوع، وذلك على حسابه الخاص، بينما اللقاح سيكون مجانا، مبينا أن هؤلاء الأشخاص سيُمنعون بعد فترة معينة من الدخول إلى مقر العمل دون الحصول على اللقاح، وسيُعتبر ذلك امتناعا عن الحضور ولن يُعطى الراتب أثناء جلوسه في المنزل.

تطعيم الأطفال الأقل من 18 سنة قيد الدراسة

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن تطعيم الأطفال الأقل من 18 سنة مازال محل دراسة من جانب الدولة، وهو قرار طبي بحت ولا تقرره الحكومة وستلتزم الدولة بالقرار الذي يصل إليه الأطباء، وستعمل الدولة على تحديد اللقاحات المناسبة لهذه الفئة.

ولفت إلى أن العام الدراسي في وقته، ولا يوجد تأجيل، مبينا أن عددا من أولياء الأمور شكوا من انخفاض قدرات أبناءهم التعليمية بسبب التعليم عن البعد، لذا سيكون التعليم حضوريا مع استخدام التعليم عن بعد في أقل الحدود، ولكن كل الحلول ممكنة في ظل وجود وباء فيروس كورونا.