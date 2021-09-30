«التعليم» تكشف تفاصيل مناهج المستوى الرفيع لطلاب الصف الرابع الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مناهج المستوى الرفيع لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية، كمستوى رفيع، يتم في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، كما هو دون تغيير مثل الأعوام الماضية، وبالنسبة للصف الرابع الابتدائي يظل كما هو في العام الماضي، ولا جديد في هذا الأمر، مؤكدة على استخدام سلسلة اللغة الفرنسية كما هي دون تغيير.

مناهج المستوي الرفيع لطلاب الصف الرابع الابتدائي يجوز فيها الاختيار

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن مناهج المستوى الرفيع لطلاب الصف الرابع الابتدائي هي منهجين في مادة اللغة الإنجليزية، وهما: Connect up، Connect plus، وذلك بالنسبة للمدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، ويحق للطالب الاختيار فيما بينهما، لافته إلى أنها أعدت مناهج جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي تعتمد على الفهم وتنمية المهارات وليس الحفظ والتلقين.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة تطبق بكافة مدارس التعليم العام «الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة بنوعيها العربي، واللغات»، مؤكدة أن المناهج تشمل مواد التربية الدينية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية، ومادة القيم، واحترام الآخر، ومادة اللغة العربية، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومادة اللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة العلوم، ومادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الرياضيات والتربية البدنية والصحية والتربية الفنية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو واللغة الإنجليزية (Connect Plus).

تطبيق أنشطة التوكاتسو على طلاب الصف الرابع الابتدائي 2021

وأوضحت الوزارة، أن أنشطة التوكاتسو التي يتم تطبيقها على طلاب الصف الرابع الابتدائي يقوم بها رائد الفصل، ويتم تدريس المواد الجديدة معلمي المجالات والأنشطة، لافتة إلى أن الإشراف يكون للإدارة المركزية للتعليم الأساسي على كل ما يتعلق بحلقة التعليم الابتدائي من خلال متابعة وإشراف الإدارة العامة للتعليم الابتدائي.

وأكدت أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي، يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة في صورة أربعة ألوان، ويتم تقييم أنشطة التوكاتسو، يتم تقيمها بناءا على:

1- الاختبارات:

وتقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، يكون الاختبار الأخير في نهاية الفصل الدراسي.

2- المهام الأدائية:

تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات.

3- المواظبة على الحضور:

تُخصص (5) درجات من كل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة.