حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

غالبا ما يختار مولود برج الميزان الحل الوسط الذي يرضي جميع الأطراف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

اليوم مثالي لعقد لقاءات واجتماعات وقبول ما يوجه لك من دعوات.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر في وضع داعم ويجعل الأولوية اليوم لتحقيق أرباح ومكاسب، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.