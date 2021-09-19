حظك اليوم برج الميزان الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

التفاهم والمودة أكثر ما يشغل بال مولود برج الميزان عند الدخول في علاقة عاطفية جديدة، كما أنه يجب اللقاءات الاجتماعات ويرفض البقاء للوحيد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بهمة ويساعدك على إيجاد حلول فعالة لبعض المشاكل.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

المريخ وعطارد في برجك يساعدانك على القيام بواجبك نحو الأحباب على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.