«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الدراسة 2021 في مصر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل الدراسة 2021 في مصر، مؤكدة أن الدراسة في موعدها 9 أكتوبر المقبل، ولا توجد أي نية لتأجيلها، موضحة أنه يجرى حاليا تكثيف الاستعدادات لعودة الطلاب للمدارس، وذلك من خلال تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، وصيانة المدارس، وتسليمها الكتب المدرسية، فضلا عن عمليات التعقيم والتطهير المستمرة للفصول، وإعداد الجداول المدرسية وتوزيع كافة المهام الدراسية.

حقيقة تأجيل الدراسة 2021 في مصر

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن تأجيل الدراسة 2021 في مصر، أمر غير وارد ولا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التأجيل، مؤكدة أنها حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة وجذابة للطلاب، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس، بضرورة حث وتشجيع الطلاب بضرورة الحضور للمدارس وتم تخصيص درجات على ذلك.

تفعيل الحضور والغياب مع عودة الدراسة 2021 في مصر

وتابعت الوزارة عن حقيقة تأجيل الدراسة 2021 في مصر، بأنه غير صحيح، وتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الدراسة، مؤكدة أنه سيتم تفعيل الحضور والغياب، ومنع أي معلم من دخول المدرسة إلا بعد الحصول على لقاح كورونا وإلزام الطلاب والمعلمين والإداريين بإرتداء الكمامة الطبية.

«شوقي»: الدراسة 2021 في مصر ليست «أون لاين»

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدراسة 2021 في مصر ليست «أون لاين»، مشددا على جميع المدارس بضرورة تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والتنسيق مع مديرية الصحة لإتخاذ التدابير لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالإجراء الوقائي للتعامل مع حالات كورونا وتنفيذ إجراءات الغلق خاصة عند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة.