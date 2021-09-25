قرار عاجل من التعليم بشأن تأجيل الدراسة في مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل الدراسة في مصر، موضحًا أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد وهو 9 أكتوبر المقبل دون أي تأجيل بجميع المدارس، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مثل تعقيم وتطهير الفصول المدرسية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

«التعليم»: تأجيل الدراسة في مصر أمر غير وارد

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تأجيل الدراسة في مصر، أمر غير وارد، مؤكدًا أنه جرى تكثيف الاستعدادات لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، إذ اتخذت الوزارة كافة الاحتياطات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، أبرزها تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا المستجد، وتوفير معقمات ومطهرات في المدارس.

تطعيم طلاب المرحلة الثانوية قريبًا بالتنسيق مع وزارة الصحة

وتابع المصدر، أنه لا توجد أي نية لتأجيل الدراسة في مصر، مؤكدًا أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، موضحًا أنه يجرى تطعيم طلاب المرحلة الثانوية قريبًا بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديريات التابعة لها في مختلف المحافظات.

تعليمات مشددة للمدارس لحث الطلاب على الحضور للمدارس

ونوه المصدر بأنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تشجيع الطلاب على الحضور إلى المدراس ومساعدتهم على الابتكار والإبداع، وليس التفكير في تأجيل الدراسة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على الإعلان عن تفاصيل الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدًا أن الدراسة حضورية وتكون مدة أيام الحضور 190 يومًا.

«شوقي»: إضافة مواد جديدة في مناهج 4 ابتدائي تعمل على بناء شخصية الطالب

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن تفاصيل المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي، مؤكدًا أنه جرى إضافة مواد جديدة تعمل على بناء شخصية الطالب وتسليحه بالمهارات التي يحتاجها التطور الراهن، لافتًا إلى أن هذه المناهج جرى إعدادها من قبل مجموعة من كبار المتخصصين والتي تتفق مع المعايير العالمية.