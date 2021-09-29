التربية والتعليم تعلن قواعد جديدة للطابور المدرسي تطبق من 9 أكتوبر

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات للمدارس والمديريات التعليمية وأولياء الأمور، وفقا للخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، لتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس على مستوى الجمهورية.

15 رسالة توعوية من الوزارة للمدارس

ووجهت وزارة التربية والتعليم خلال تعليماتها عدة رسائل توعوية للمدارس، تزامنا مع بدء الدراسة في 9 أكتوبر المقبل، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد جاءت التعليمات كالتالي:

- في حال وقوف الطلاب في طابور الصباح يراعى التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين.

- اغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية بالمنزل ثم جفف اليدين والوجه جيدا قبل وضع الكمامة الواقية وثبتها بشكل صحيح.

- عند العودة للمنزل وقبل خلع الكمامة اغسل يديك بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية.

- خارج البيت عامة تجنب لمس الوجه أو العينين بيديك.

- تأكد من عدم وجودك في أماكن غير جيدة التهوية وتجنب الزحام.

- إذا كنت تشعر بأعراض تنفسية أو ارتفاع بدرجة الحرارة بسيطة يفضل أن تبقى بالمنزل حتى زوال الأعراض وإذا بدأت الأعراض تسوء توجه مع ولي الأمر إلى أقرب مستشفى ويقوم ولي الأمر بإبلاغ مسؤول الاتصال بالمدرسة.

- إذا كنت في عزل منزلي تستكمل إجراءات العزل المنزلي ومدته كاملة أولاً «14 يوما على الأقل بشرط مرور آخر 3 أيام بدون أعراض»، يتم رفع الوعي بالإجراءات الوقائية لجميع أطقم العمل والطلاب والزائرين، والإشراف والمتابعة لكل ما جاء في هذا الدليل وما يستجد من إجراءات.

- تلتزم جميع الأطقم الطبية بارتداء الكمامات الوقائية حتى مع التطعيم.

- عدم إلقاء المخلفات أو الكمامات أو المناديل الورقية في الأرض ويتم التخلص منها في صناديق القمامة.

- الالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل.

- الحفاظ على مسافات آمنة بين جميع المتواجدين بالمدرسة.

- التطهير المستمر للأسطح المشتركة بشكل متكرر.

- التنبيه على جميع أطقم العمل باستخدام الأدوات الشخصية «زجاجة المياه».

- التأكد المستمر من عدم وجود أي نوع من التزاحم بين الطلبة أو المدرسين أو أطقم العمل المعاونة أو أولياء الأمور خاصة عند إنهاء أي إجراءات إدارية أو دفع رسوم أو استلام كتب.

- التأكد التام من عدم تداخل أي من متعلقات الأنشطة الخاصة بطالب مع طالب آخر في حالة ترك أي منها بحوزة المدرسة.