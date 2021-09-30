حظك اليوم برج الثور الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتسم بالدقة في تنفيذ أعماله، ويتقن المهمات التي يكلف بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

رغم الضغوط والخلافات، تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط والمشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.