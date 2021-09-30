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محمود مسلم

محافظ الجيزة: بدء أعمال التخطيط المروري للبر الغربي لطريق المريوطية

كتب:

الوطن
10:43 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
طرق

طرق

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق، بسرعه الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لطريق المريوطية، لاكتمال التنسيق العام للطريق.

إضفاء المظهر الجمالي للطريق

وأشار بيان صادر عن محافظة الجيزة، إلى انطلاق أعمال التخطيط المروري للبر الغربي لطريق المريوطية، الذي تم الانتهاء من أعمال رصفه وتطويره بطول حوالي 4 كم، وجاري الآن استكمال أعمال التخطيط المروري للطريق بعد الانتهاء من إنشاء أرصفه المشاة، وتركيب أعمدة الإنارة والنخيل، لإضفاء المظهر الجمالي علي الطريق. 

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