إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا في الدقهلية

نجح أطباء مستشفى بلقاس المركزي بمحافظة الدقهلية اليوم، في إجراء عملية قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى للفريق الطبي المشارك في إجراء العملية، وإنقاذ السيدة والجنين، وتمكنوا من إتمام العملية بنجاح والسيدة في حالة صحية مستقرة وتم وضع الطفل في قسم الحضانات تحت الرعاية الطبية.

إجراءات لحماية الأطباء والأم والجنين

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريقا طبيا نجاح في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث قام الفريق الطبي بمستشفيي بلقاس المركزي، بإجراء جراحة الولادة القيصرية لإنقاذ حياة الأم والجنين بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على أعضاء الفريق والحفاظ على سلامة الأم والجنين.

استقرار حالة الأم والطفل

وأوضح مكي، في بيان صحفي، إن عملية الولادة تمت تحت تأثير مخدر نصفي وتفيد التقارير المبدئية للحالة بسلامة الأم والجنين، وأنهما بحالة مستقرة حيث عادت الأم للعناية المركزة فور ولادتها.

بالأسماء .. أعضاء الفريق الطبي

تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي المشارك في إجراء العملية هم: الدكتور محمود سليمان أخصائي النسا، والدكتور أحمد يحي طبيب مقيم النسا، والدكتور أحمد حسان طبيب مقيم نسا، والدكتور حمدي الموجي، أخصائي التخدير، التمريض كل من: صفاء، وضحى أحمد.

يذكر أن الفريق الطبي في مستشفيات الدقهلية أجري العديد من عمليات الولادة القيصرية، وتدخلوا في الوقت المناسب لإنقاذ حياة سيدات حوامل أصيبن بفيروس كورونا المستجد أثناء فترة الحمل.